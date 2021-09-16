KPSS sonuçları sorgulama ekranı! 2021 KPSS lisans sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Genel Yetenek, Öğretmenlik...

KPSS sonuçları sorgulama ekranı! 2021 KPSS lisans sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. ÖSYM bir süredir merakla beklenen haberi duyurdu, 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarının sonuçlarını açıkladı. Adaylar heyecanla KPSS sonuç sorgulama ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor. Haberimizin içeriğinden ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül Perşembe günü ilan edildi.
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Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.