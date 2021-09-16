FETÖ itirafçısından şok sözler: 12 yaşında kod isim, eşcinsellik, psikolojik yıldırma...

İzmir merkezli 42 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 100 şüpheli tutuklandı, 29 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan İ.B.'nin itirafları örgütün kandırdığı çocuklara küçük yaşlardan itibaren kod ismi vermeye başladığını ortaya çıkardı. Askeri liseyi hazırlanırken FETÖ'nün ağına düşen İ.B.'ye 12 yaşında Asım kod ismi verildiği anlaşıldı.

İtirafçı İ.B. "Bizden sorumlu Ömer isimli imam bana, 'bundan sonra sana kendi aramızda Asım diyelim' diyerek bana kod adı verdi. O dönemlerde 12 yaşında olduğum için bunun absürt bir şey olmadığını düşündüm" dedi. Askeri Lisede örgüt ile bağlantısını koparttıktan sonra karşılaştığı olaylara da değinen itirafçı İ.B., "3. sınıftayken geziye gittik. Hasta olduğum için gezide muavin yatağında yatıyordum. Bir arkadaşım sigara içmek için yanıma geldi. O sırada komutan aracı durdurdu. Orada bize hiçbir şey demedi. Tekrar okula döndüğümüzde yüzbaşı ve Fatih Üsteğmen benim ve diğer arkadaşımın yanına gelerek siz bir hastaneye gidin diyerek bize eşcinsel imasında bulundu. Ben bunun psikolojik bir yıldırma olduğunu düşünüyorum" dedi.