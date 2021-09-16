Eyüpsultan'da büyük saygısızlık! Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin tabelası çalındı

Olay, pazartesi günü, gece saatlerinde, Arif Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre; cadde üzerinde bulunan Eyüp Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Sağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bulunduğu yerden sökülerek çalındı.
Derneğe geldiklerinde tabelanın yerinde olmadığını fark eden dernek üyeleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
"MADDİ DEĞERİ 10 LİRA BİLE DEĞİL"
Tabelanın çalınmasının sıradan bir hırsızlık olayı olmadığını söyleyen Eyüp Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Fişek, "Tabelanın çalındığını yeni fark ettik. Biz, gün boyu çalışan insanlarız. Derneğimiz sürekli açık olan bir yer değil. Tabelanın yerinde olmadığını fark ettim. Bunu, ne amaçla, kimlerin yaptığını bilemiyoruz.