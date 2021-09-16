Eyüpsultan'da büyük saygısızlık! Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin tabelası çalındı

Bizler de onların emanetlerine sahip çıkmak için buradayız. Bu olay sonrasında çok rahatsız olduk. Gördüğümüzde içimiz acıyor. İhtiyaç sahibi birinin bunu yapacağını sanmıyorum. Bunu, alışkanlık haline getirmiş insanlar var. Ancak onlar yapar. Madde bağımlılarının yapmış olabileceğini söylüyorlar. Onlar yapmış olsa bile anlık bir olay değil, daha önceden tespiti yapılmış ve sökülmüş. Gecenin geç saatlerinde söküldüğü belli. Burayı gören bir kamera da yok" dedi.



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