Kim Milyoner Olmak İster Firdevs Yıldırım'ın hastalığı ne? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Firdevs Yıldırım'ın hastalığı merak edildi.

FİRDEVS YILDIRIM'IN HASTALIĞI NE?

Gözlerde büyüme "Ekzoftalmi" ve göz etrafında şişlik genelde Graves hastalarında (tiroid bezi fazla çalışan veya zehirli guatrı olan hastalarda) ortaya çıkan tabloya "Graves oftalmopatisi" denir. Hashimoto hastalarında çok nadirdir. Bununla beraber ekzoftalmi Graves hastalarının hepsinde ortaya çıkmaz.

Bu hastalığa tiroid göz hastalığı da denir. Bu hastalıkta gözün arkasındaki yağ dokusunda artma, göz kaslarında şişme, sertleşme (fibrozis) ve göz etrafındaki yumuşak dokularda şişlik gözlemlenmektedir. Hastalığın ortaya çıkışı kişiden kişiye değişik bir seyir göstermektedir. Bazı hastalarda kandaki T4 ve T3 hormonları yükseldikten kısa zaman sonra göz belirtileri ortaya çıkarken bazı hastalarda uzun yıllar çok ufak değişiklikler gözlenmektedir.

TEDAVİSİ NEDİR?

Göz damlaları, egzoftalmos vakalarında kuru gözlerin rahatlamasına yardımcı olabilir. Göz doktoru veya göz uzmanı kişiyi düzenli olarak izler. Tedavi, neden, kişinin yaşı ve genel sağlığı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.

Bu durumu olan herkes için sigarayı bırakmak önerilir. Sigara içmenin egzoftalmi kötüleştirdiği ve tedavi etmeyi zorlaştırdığı gösterilmiştir.

Eğer kişinin tiroid problemleri varsa, doktor altta yatan nedeni tedavi edecek ve tiroid hormon seviyelerini normale döndürecektir. Tiroid probleminin tedavisi önemlidir, ancak tek başına egzoftalmiyi çözmeyebilir. Genellikle başka tedavilerin eklenmesi gerekir.

Ekzoftalmi için çeşitli tıbbi seçenekler vardır. Göz tutulumu daha fazla olan kişiler için cerrahi yardımcı olabilir.

Tedavi için cerrahi olmayan seçenekler şunları içerebilir:

Gözleri nemli tutmak için doğal gözyaşları

Işığa duyarlılık için güneş gözlüğü

Kortikosteroidler

Siklosporin gibi bağışıklık tepkisini azaltan ilaçlar

Rituximab gibi belirli antikorları bloke eden ilaçlar

Radyoterapi

Radyoterapi durumunda, düşük doz radyasyon tedavisi genellikle daha ağır vakalar için ayrılmıştır ve sıklıkla kortikosteroidlerle birleştirilir.