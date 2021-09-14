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    • 14.09.2021 20:12
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    ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri de katılıyor! Türkiye'de dev tatbikat

    Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde devam eden tatbikata ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı açıklandı.

    Türkiye’de dev tatbikat!

    Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ettiğini bildirdi.

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dynamic Front-2021 Tatbikatı; Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor" denildi.

    Tatbikata ilişkin paylaşılan videoda askerler ve zırhlı araçlarla tatbikata ilişkin görüntüler yer aldı.

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