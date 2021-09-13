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    • 13.09.2021 12:21
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    Koronavirüs sahtekarlığında akılalmaz detaylar! Yarım doz aşı, sahte aşı kartı, boş şişe satışı...

    Son dakika haberi... İstanbul'da bulunan özel bir hastanede koronavirüs aşılaması sürecinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. İrtibatlı oldukları kişilere aşı satıp, sahte aşı kartı oluşturdukları tespit edilen şüphelilerin; kendilerine tanımlanan aşıları da sattıkları ortaya çıktı.

    Koronavirüs sahtekarlığında akılalmaz detaylar

    İstanbul'da özel bir hastanenin çalışanlarının usulsüzlük yaptığı şikayetleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    3 HEMŞİRE TUTUKLANDI
    Randevulu kişilere aşı yapmış gibi gösterdikleri, onlarca doz aşıyı irtibatlı oldukları kişilere satıp, sahte aşı kartı oluşturdukları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında, 3 hemşire ile hastane dışında irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Eldeki delillere göre hareket eden mahkeme 3 hemşireyi tutuklama kararı verdi. Polis, zanlıların cep telefonları ve bilgisayarlarını da incelemeye aldı. Karşılıklı görüşmeler soruşturma dosyasına girdi.

    HAKSIZ KAZANÇLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ETTİLER
    Hemşirelerin karşılıklı görüşmelerinde, amirlerine yakalanmamak için birbirlerini ikaz ettiği ve sattıkları koronavirüs aşılarından kazandıkları parayla ilgili konuştukları belirlendi.

    Konuşmalar bununla da sınırlı kalmadı. Şüphelilerin vicdanlarını rahatlatmak için fikir alışverişinde bulundukları da ortaya çıktı. Kazandıkları haksız kazançla 'paranın hayrı olsun' diyerek ihtiyaç sahibi olarak gördükleri şahıslara maddi yardımda bulundukları ve bulunmayı planladıkları anlaşıldı.

        Mali Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanacak.

        TRT Haber'in haberine göre, 3 hemşire ve dışarıdan 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu ve bilgisayarlara el konuldu. Bu kişiler sahte aşı kartı üretiyorlardı, vurulmayan aşı da başkasına satılıyordu.



        150 LİRADAN SATMIŞLAR
        Gerçekten aşı olmuş kişilere de yarım doz aşı yapıldığına yönelik de değerlendirmeler var. Dolu aşı şişeleri 150 liradan, boş aşı şişelerini ise 20 liradan sattıkları belirlendi. Bu olayın Nisan-Mayıs aylarında aşıların herkese tanımlanmadığı aylarda gerçekleştiği öğrenildi. Boş aşı şişelerinde nasıl sıvıların olduğu ve kimlere enjekte edildiği ise şüpheyi beraberinde getirdi.

        KENDİLERİNE TANIMLANAN AŞIYI SATTILAR
        Tutuklanan hemşirelerin kendilerine tanımlanan 4. doz aşıları da olmadığı ve bu aşıları sattığı ortaya çıktı. 3 tutuklu 6 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilikle ilgili soruşturma devam ediyor.

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