Koronavirüs sahtekarlığında akılalmaz detaylar! Yarım doz aşı, sahte aşı kartı, boş şişe satışı...





150 LİRADAN SATMIŞLAR

Gerçekten aşı olmuş kişilere de yarım doz aşı yapıldığına yönelik de değerlendirmeler var. Dolu aşı şişeleri 150 liradan, boş aşı şişelerini ise 20 liradan sattıkları belirlendi. Bu olayın Nisan-Mayıs aylarında aşıların herkese tanımlanmadığı aylarda gerçekleştiği öğrenildi. Boş aşı şişelerinde nasıl sıvıların olduğu ve kimlere enjekte edildiği ise şüpheyi beraberinde getirdi.



KENDİLERİNE TANIMLANAN AŞIYI SATTILAR

Tutuklanan hemşirelerin kendilerine tanımlanan 4. doz aşıları da olmadığı ve bu aşıları sattığı ortaya çıktı. 3 tutuklu 6 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilikle ilgili soruşturma devam ediyor.

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