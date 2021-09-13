Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı anaokulunda büyük rezalet! CHP'li başkan temizlik işini öğretmenlere yükledi

Mudanya Belediyesi, çocukların bilim, sanat, oyun, müzik ve sportif etkinliklerde bulunması için, 9 sınıf, 2 bin 194 metrekare yeşil alana ve 3 bin 620 metrekare inşaat alanına sahip 200 öğrenci kapasiteli bir Çocuk Akademisi inşa ettirmişti. Mudanyalıların tüm itirazlarına rağmen Mudanya'nın merkezine uzak bir bölgede inşa edilen okul için 26 Mart tarihinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla görkemli bir açılış yapılmıştı.
Başkan Türkyılmaz, okulun eğitmen ve idari kadrosunun oluşturulduğunu belirterek, Çocuk Akademisinin eylülde kapılarını açacağını duyurmuştu.
TEMİZLİK PERSONELİ VE GÖREVLİ ALMADI
Merkeze uzaklığı nedeniyle kayıt olan öğrenci sayısının beklentilerin çok altında kaldığı okulda Türkyılmaz'ın temizlik ve diğer görevler için personel almadığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre eğitim için anlaştığı 12 öğretmenden, okulun temizlik, yemek ve çocukların altlarının temizliğini de yapmalarını isteyen Türkyılmaz, öğretmenlerin tepkisiyle karşılaştı.