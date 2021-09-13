Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı anaokulunda büyük rezalet! CHP'li başkan temizlik işini öğretmenlere yükledi

Mudanya Belediyesi, çocukların bilim, sanat, oyun, müzik ve sportif etkinliklerde bulunması için, 9 sınıf, 2 bin 194 metrekare yeşil alana ve 3 bin 620 metrekare inşaat alanına sahip 200 öğrenci kapasiteli bir Çocuk Akademisi inşa ettirmişti. Mudanyalıların tüm itirazlarına rağmen Mudanya'nın merkezine uzak bir bölgede inşa edilen okul için 26 Mart tarihinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla görkemli bir açılış yapılmıştı.