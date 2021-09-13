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    • 13.09.2021 13:00
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    Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı anaokulunda büyük rezalet! CHP'li başkan temizlik işini öğretmenlere yükledi

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı düzenlenen Zübeyde Ana Çocuk Akademisinde yeni bir skandal yaşandı. Okulda eğitim ve öğretimde görev yapmak üzere 12 öğretmenle anlaşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz; okulun temizlik, yemek ve çocukların alt temizliğini de öğretmenlerin yapmasını istedi.

    O anaokulunda büyük rezalet! Temizlik öğretmenlere kaldı

    Mudanya Belediyesi, çocukların bilim, sanat, oyun, müzik ve sportif etkinliklerde bulunması için, 9 sınıf, 2 bin 194 metrekare yeşil alana ve 3 bin 620 metrekare inşaat alanına sahip 200 öğrenci kapasiteli bir Çocuk Akademisi inşa ettirmişti. Mudanyalıların tüm itirazlarına rağmen Mudanya'nın merkezine uzak bir bölgede inşa edilen okul için 26 Mart tarihinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla görkemli bir açılış yapılmıştı.

    Başkan Türkyılmaz, okulun eğitmen ve idari kadrosunun oluşturulduğunu belirterek, Çocuk Akademisinin eylülde kapılarını açacağını duyurmuştu.

    TEMİZLİK PERSONELİ VE GÖREVLİ ALMADI
    Merkeze uzaklığı nedeniyle kayıt olan öğrenci sayısının beklentilerin çok altında kaldığı okulda Türkyılmaz'ın temizlik ve diğer görevler için personel almadığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre eğitim için anlaştığı 12 öğretmenden, okulun temizlik, yemek ve çocukların altlarının temizliğini de yapmalarını isteyen Türkyılmaz, öğretmenlerin tepkisiyle karşılaştı.

        Yaşanan durum karşısında şoke olan öğretmenler anlaşmalarını fesh ederek okuldan ayrıldı. Türkyılmaz, 2014 yılından bu yana hayata geçirebildiği tek hizmet olan Çocuk Akademisini faaliyete sokamadı.

        "ÖĞRETMENLERİMİZİN HEPSİ ÇOK KIYMETLİ" DEMİŞTİ
        Geçtiğimiz 13 Ağustos tarihinde Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nin eğitim kadrosuyla bir araya gelen ve basına adeta şov yapan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "En değerli varlığımız, yavrularımız için anaların anası Zübeyde Anamızın adıyla projelendirdiğimiz çocuk akademimiz ilk öğrencilerini bu yıl ağırlamaya başlayacak. Ne kadar gurur duysam az. Ülkemizin güçlenmesinin çocukların alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olduğuna inanıyorum. Birbirinden yetenekli öğretmenlerimiz, geleceğimizin aydınlık yarınlarını yetiştirecek" demişti.

        Bu açıklamalarına rağmen, Türkyılmaz, okulun temizlik ve yemek işlerini öğretmenlere yaptırmaya kalkıştı.

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        O anaokulunda büyük rezalet! Temizlik öğretmenlere kaldı
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı anaokulunda büyük rezalet! CHP'li başkan temizlik işini öğretmenlere yükledi
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