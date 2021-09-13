CHP'li Turabi Kayan'nın Salkım Orman Ürünleri Fabrikası hakkındaki iddiaları elinde patladı! Fabrika yönetiminden flaş açıklama!





"ORMANLAR TALAN EDİLİYOR" İDDİASI

Şirketin bölgedeki ilk ve tek uluslararası sorumlu ormancılık belgesi olan "FSC sertifikasına" sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, "FSC sertifikamızın gereği olarak kayıt dışı bir dal parçası bile fabrikamıza giremez ve bu konuda uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca da düzenli olarak denetlenmekteyiz. Eğer ortada bir orman katliamı varsa sayın Turabi Kayan'ı kürsüde etmiş olduğu yeminini hatırlatarak kendisini hakkımızda suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



"DERE YATAĞI DEĞİŞTİRİLMİYOR, TEMİZLENİYOR"

Açıklamada fabrika tarafından dere yatağının periyodik olarak temizlendiğine de dikkat çekilerek, "İddia edilenin aksine amaç coğrafi olarak mümkün olmadığı halde dere yatağını değiştirmek değil, belediyenin talebi ve izni doğrultusunda dere yatağını temizlemektir. Zira dereye bırakılan ilçenin atıkları derenin en sığ olduğu yerde, yani fabrikamızın yanında birikmekte ve yoğun yağmurlarla birlikte fabrikamızın içine de gelerek işçi güvenliği için risk oluşturabilecek taşkınlara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle dere yatağı periyodik olarak tarafımızca temizlenmektedir. Aynı zamanda sayın Turabi Kayan tarafından bugüne kadar şirketimize yönelik herhangi bir görüşme talebinde bulunulmamıştır. Aksine İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık vasıtası ile kendisi şirketimize davet edilmiş olmasına rağmen davetimizi ve bizlerle konuşmayı reddetmiştir" denildi.