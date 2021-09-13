İzmir'de gemi söküm tersanesindeki kazada 2 işçi yaşamını yitirdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tersanede gemi sökümü esnasında halatın kopması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki gemi söküm bölgesinde dün, bir yolcu gemisinin sökümü esnasında halatın kopması sonucu işçiler İlyas Bıdık ve Veli Bal bulundukları yerden düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Veli Bal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlyas Bıdık, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aliağa'dan İzmir'e sevk edilen Bıdık, yolda hayatını kaybetti.

Bıdık ve Bal'ın cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.