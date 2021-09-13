İzmir'de evlat nöbetini sürdüren baba Mehmet Laçin Ankara'ya yürüyüşe başladı

Terör mağdurları benden önce nöbete başlamışlar. Ben de nöbetime başladım ve bugün 742'nci gününe girdim. Ümitle nöbet tuttum, çünkü evlatlarına kavuşan anne ve babalar oldu. Haziran ayının 17'sinde HDP İzmir il binasında bir silah patladı. HDP vekili, ki onlara vekil demek içimden gelmiyor; Meral Danış Beştaş beni hedef göstererek 'Bu provokatör burada olmasaydı, bu olay olmazdı' dedi. Provokatör olan, bu vatanın ekmeğini yiyip hazine yardımı alıp sonra da o yardımlarla eleman toplayarak dağa gönderenler mi yoksa ben miyim?" diye konuştu.