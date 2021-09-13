CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan işçilere sendika baskısı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçilere yapılan sendika baskısı ve tehditlerinin kamera kayıtlarıyla sabit olduğunu kaydeden Hüseyin Öz, Mansur Yavaş'ın, belediyede çalışan emekçilerin baskı ve tehditle sendika değiştirmeye zorlandığı bir süreçte bir TV kanalında kullandığı, "Bizim mesai arkadaşlarımızdan tek beklediğimiz bir şey var, sendikalarını özgürce seçsinler" şeklindeki sözlerine de tepki gösterdi. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, açıklamada Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçileri hedef alan baskı ve tehditlere karşı gereğini yapmasını istedi ve şunları kaydetti:

"HAK-İŞ'E ÜYE İŞÇİLERE SENDİKA BASKISI"

"Konfederasyonumuz HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş ve Öz Güven-Sen üyesi emekçiler, bir kısım yönetici ve amirler tarafından baskı ve tehditle istifa ettirilerek, kendilerinin işaret ettiği sendikalara üye olmaya zorlanmaktadır.