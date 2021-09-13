Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.09.2021 14:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2021 14:12
    ABONE OL

    Bu karar çok tartışılır: 46 kez ardışık arandı ama serbest kaldı!

    FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir’de gerçekleştirilen son operasyonda tutuklamaya sevk edilen 143 şüpheliden 43’ü adli kontrolle serbest bırakıldı. İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ankesörlü telefonla yalnızca bir kez ardışık aranmanın FETÖ üyeliği suçu için yeterli olabileceğine yönelik kararına rağmen, aralarında 46 kez ardışık aranmaya takılan 1 şüphelinin de yer aldığı 5 eski askeri öğrenci hakkında verdiği karar dikkat çekti.

    46 kez ardışık arandı ama serbest kaldı!

    İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay tarafından yürütülen 42 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 143 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk oldu.

    43 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 100 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin sorguları çeşitli Sulh Ceza Hakimliklerince gerçekleştirildi.

    1 KEZ ARDIŞIK ARANMA FETÖ ÜYELİĞİ İÇİN YETERLİ
    Tutuklanmaları talebiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen Yasin Y., Şevket B., Yunus E., Ahmet D., Mustafa K., Yusuf G., Hamdi G. isimli 5 askeri öğrenci çok sayıda ardışık aranmaya takılmalarına rağmen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ankesörlü telefonla yalnızca bir kez ardışık aranmanın FETÖ üyeliği suçu için yeterli olabileceğine yönelik kararı sonrası verilen karar dikkat çekici bulundu.

        46 KEZ ARDIŞIK ARANDI AMA SERBEST KALDI
        Şüphelilerden Mustafa K.'nın 46 kez ardışık arandığı, Yasin Y. ve Şevket B.'nin 10 grup ardışık aranma, Yunus E.'nin 6 grup ardışık aranma, Ahmet D.'nin 3 grup ardışık aranma, Yusuf G.'nin 12 grup ardışık aranma, Hamdi G.'nin ise 11 kez grup ardışık aranmaya takıldığı tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı serbest kalan şüphelilerin tutuklanmaları istemiyle ilgili Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Teröristlere entari yerine kamuflaj!
        Haberler Güncel Bu karar çok tartışılır: 46 kez ardışık arandı ama serbest kaldı!
            SON DAKİKA