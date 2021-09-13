Bu karar çok tartışılır: 46 kez ardışık arandı ama serbest kaldı!

46 KEZ ARDIŞIK ARANDI AMA SERBEST KALDI

Şüphelilerden Mustafa K.'nın 46 kez ardışık arandığı, Yasin Y. ve Şevket B.'nin 10 grup ardışık aranma, Yunus E.'nin 6 grup ardışık aranma, Ahmet D.'nin 3 grup ardışık aranma, Yusuf G.'nin 12 grup ardışık aranma, Hamdi G.'nin ise 11 kez grup ardışık aranmaya takıldığı tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı serbest kalan şüphelilerin tutuklanmaları istemiyle ilgili Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

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