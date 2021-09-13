Bu karar çok tartışılır: 46 kez ardışık arandı ama serbest kaldı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay tarafından yürütülen 42 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 143 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk oldu.
43 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 100 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin sorguları çeşitli Sulh Ceza Hakimliklerince gerçekleştirildi.
1 KEZ ARDIŞIK ARANMA FETÖ ÜYELİĞİ İÇİN YETERLİ
Tutuklanmaları talebiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen Yasin Y., Şevket B., Yunus E., Ahmet D., Mustafa K., Yusuf G., Hamdi G. isimli 5 askeri öğrenci çok sayıda ardışık aranmaya takılmalarına rağmen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.