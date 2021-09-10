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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

    "BARİZ DÜŞÜŞ YOK"
    Twitter üzerinden tabloyu paylaşan Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." ifadelerini kullandı.

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