Türkiye'den çalınan 5 bin yıllık heykelcik, 1960'da ABD'li milyarderin koleksiyonunda ortaya çıktı

Türkiye'den çalınan 5 bin yıllık heykelcik, 1960'da ABD'li milyarder Alastair Bradley Martin'in koleksiyonunda ortaya çıktı. Heykele, başının yukarı bakıp yıldızları inceler gibi görünmesinden dolayı, "Guennol Stargazer" "Yıldız Avcısı" adının verildiği öğrenildi.

Şu an 40 milyon dolar değeri olan heykeli, 1993'te George Soros'un ortağı ABD'li milyarder Michael Steinhardt satın aldı.1966 ile 2007 arasında birçok defa New York'taki Metropolitan Museum of Art'ta sergilenen tarihi eser, 2017'de Londra merkezli Christie's'te açık artırmaya çıkarıldı.

Türkiye, 23 santimetre büyüklüğündeki bu tarihi eserin iadesi için dava açtı.

Ancak Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi Türkiye'nin 2017'nin nisan ayına kadar dava açmayarak hatalı davrandığına hükmetti. Bir anlamda "Zaman aşımı" bahanesiyle tarihi eseri iade etmedi. Türkiye, ABD mahkemesinin "Türk hukukunu tamamen ve kabul edilemez şekilde hiçe saydığını" ileri sürdü...