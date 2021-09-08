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    • 09.09.2021 01:20
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Deraa açıklaması: Esad rejiminin sivilleri hedef alan saldırıları kabul edilemez

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten Suriye'nin Deraa şehrindeki gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Bilgiç, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

    Deraa’da yaşananlar kabul edilemez

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'nin Deraa kentindeki gelişmelerle bağlantılı bazı iddialar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

    KABUL EDİLEMEZ
    Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izlediklerini kaydeden Bilgiç, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

    Bilgiç, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye'ye kabul edileceği ve bu hususta Türkiye ile anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduklarını, bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

    6 Eylül'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını not ettiklerini ifade eden Bilgiç, "Bu anlaşmanın bu defa kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayriinsani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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