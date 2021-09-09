TAKVİM kolej dosyasını açtı fahiş fiyatları kalem kalem yazdı! "Özel okullar bizden daha iyi kaynak bulamaz"

TAKVİM kolej dosyasını açtı. Fahiş fiyatları kalem kalem yazdı. Deney seti isteyen bile vardı. Veliler, "Özel okullar bizden daha iyi kaynak bulamaz" deyip isyan bayrağı açtı. 4 bin 850 lira kitap, 4 bin 850 lira yemek, 4 bin lira servis! Okul ücetini söylemeye gerek yok.

İki öğrenciye 8 bin TL kitap parası çıkardılar. Bence 8 bin az, 20 bin lira olmalı!

Oğlum koleji yüzde 75 burslu kazandı. Ama 4 bin 157 TL'lik kitap ücreti zorunlu tutuldu.

Kırtasiye, kitap ve formaya toplam 6 bin TL istediler. El insaf!

Sadece forma takımı bile tam bin 920 TL... Üstelik zorunlu...

5. sınıf için 5 bin TL kitap ücreti aldılar. Hangi vicdana sığar.

7 yaşındaki oğlum için bin TL kıyafet parası istediler. Olacak iş değil.