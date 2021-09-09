SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklama: Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla inşa edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde Anıtkabir ziyaretinin ardından genel merkezde Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkın çıkarlarını, Türkiye'nin çıkarlarını koşulsuz savunan parti olduğunu belirterek, "Dolayısıyla CHP'nin Türkiye için de bölge halkları için de Avrupa Birliği (AB) için de dünya siyaset tarihi için de ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bunu herkesin bilmesini isterim" dedi.



"DOSTLARIMIZ DEMOKRASİYİ SAVUNUYORLAR"

Kılıçdaroğlu, 98 yılın verdiği ideal ve güçle geleceği inşa etmeye çalıştıklarını bildirerek, "Geleceği inşa ederken 'her şeyi biz yaparız' demiyoruz. Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz. Çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi savunuyorlar. İnsan haklarını savunuyorlar. Yargı bağımsızlığını savunuyorlar. Bu ülkede herkesin mutlu, huzurlu yaşamasını istiyorlar. Dolayısıyla yapacağımız her çaba ülkemizin, evlatlarımızın geleceği için çok önemli. 98'nci yılımız kutlu olsun. Umudumuz yeşeriyor. Sürekli yeşerecek. Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla birlikte inşa edeceğiz" dedi.

CHP'NİN DOSTLARI KİM?

Geçtiğimiz şubat ayı başında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman siyaset programının konuğu oldu.