SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itirafçı olan PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın tahliyesine itirazda bulundu

YPG/PYD'nin sözde lojistik sorumlusu Laşer kod adlı İbrahim Parım, MİT ve emniyetin Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği operasyonla Şubat ayında Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüte yaşamsal malzeme transferi yaptığı tespit edilen Parım hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Laşer kod adı verilen Parım'ın örgütün ve örgüt mensuplarının kırsal alanda bulunan kamplarına giyim, yiyecek, barınma ve petrol gibi yaşamsal malzemeler başta olmak üzere birçok malzemenin transferini sağladığı tespit edilmişti.