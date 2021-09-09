Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'ye karşı hedef almaya devam etti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'ye karşı hedef almaya devam etti. Eğitim Bakanlığı, haddini aşarak öğrencilerin gerçekleri öğrenmesini istemedi. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili İngilizce kitabındaki sayfaların yırtılması talimatını verdi. Türk Dışişleri Bakanlığı "GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Atatürk'e saygısızlık yapanlar karşılarında her zaman Türk milletini bulacaktır. Mazlum milletlerin ilham kaynağı olan Atatürk'ü kimse ders kitaplarını yırtarak tarihten silemez" diye konuştu.