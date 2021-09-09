17 yaşındaki Cemile Şener'in ölümünde flaş gelişme! Silahı kullanan şüpheli uyuşturucu ile yakalandı





Geri dönmeyince telaşlandım, polise haber verdim. Sultangazi'de bir kız ölmüş diye haber geldi, kimlik teşhisi için gittiğimde cesedin kızıma ait olduğunu anladım. Birisi veya birileri kızımı alıp "Trafik kazası geçirdi" diyerek hastaneye bırakıp kaçmışlar. Kim yaptı ne oldu bilmiyorum ama kızımın bazı arkadaş çevresi hiç tekin değildi. Suçlular en yakın zamanda yaptıklarının cezasını çeksin, benim kızım gitti cennette melek oldu ve geri gelmeyecek. Başka ailelerin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.