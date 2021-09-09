17 yaşındaki Cemile Şener'in ölümünde flaş gelişme! Silahı kullanan şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Sultangazi'de 5 arkadaşıyla bir evde vakit geçiren 16 yaşındaki Cemile Şenel evde çıkan kavgada silahla vuruldu. Cemile'nin hızla kan kaybettiğini gören grup, genç kızı "trafik kazası" geçirdi diyerek hastaneye götürdükten sonra kayıplara karıştı. Cemile, ameliyat masasından kalkamazken, sır olaya ilişkin inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 kişiyi gözaltına alındı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmaların devamında polis silahı kullandığı tespit edilen şüpheli Nusret T.yi olayda kullanılan silah ile birlikte gözaltına aldı. Şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"ARKADAŞLARIMIN YANINA GİDİYORUM"
Sabah'ın haberine göre, Cemile'nin kaza sonucu mu vurulduğu yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılırken, genç kızın annesi ise SABAH'a konuştu. Neval Şenel "Kızım arkadaşlarıma gideceğim diye evden çıktı, bir daha da dönmedi. Ben kızım eve dönecek diye beklerken meğerse cennette melek olmuş" ifadelerini kullandı. Öte yandan genç kızın daha önce de defalarca kaybolduğu ve bir süre de cezaevinde yattığı kaydedildi.
İstanbul Esenyurt'ta annesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Cemile Şenel, "arkadaşlarımın yanına gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha geri dönemedi. Genç kızın uzun süre boyunca eve dönmemesi üzerine Esenyurt Emniyeti'ne kayıp ihbarında bulunan anne Neval Şenel, Sultangazi'den gelen acı haberle sarsıldı. Cemile'nin yaşlarındaki bir kızın silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye bırakıldığı ve ameliyat masasında hayatını kaybettiğini öğrenen kadın, kimlik teşhisi için gittiği Adli Tıp Kurumu'nda acı haberi aldı. Şok haberin ardından Fas uyruklu anne Neval'in hayatı başına yıkılırken, polis ekipleri ise olayla ilişkisi bulunduğu belirlenen 4 şüpheliyi ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.