Tahliye edilen FETÖ'cü eski üsteğmen Orhan Arı kaçtı

SERBEST BIRAKILINCA KAÇTI

Cansaran'ın avukatı ise diğer sanık Orhan Arı'nın ankesör görüşmeleri gibi FETÖ ile irtibatı olduğuna dair Yargıtay safhasında dosyaya birçok delil girdiğini, bu nedenle Yargıtay'ın bozma kararı verildiğini, Cansaran'la ilgili ise böyle durum olmadığını savundu.

Cansaran ise son savunmasını yapmak için süre istedi.