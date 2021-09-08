Tahliye edilen FETÖ'cü eski üsteğmen Orhan Arı kaçtı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i Maltepe Askeri Cezaevine hapseden 2'si firari 9 subay, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.
Mahkeme 4 Ocak 2018'de verdiği kararda, olay tarihinde kurmay binbaşı olan Cüneyt Aydoğan ve Zafer Gümüş, yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da ayrıca 12'şer yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, firari sanıklar eski kurmay albay Uğur Yıldız ve binbaşı Mustafa Köroğlu'nun dosyalarını ayırırken, yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile üsteğmen Orhan Arı'nın ise beraatine hükmetti. Dava dosyası, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 sanığa verilen cezaların onanması, 2 sanığa verilen beraat kararının ise bozulması yönünde görüş bildirdi.