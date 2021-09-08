SON DAKİKA! Bakan Varank'tan yerli otomobil ve yerli aşı açıklaması! TOGG ve VLP'de son durum ne?

Öğrencilerin böyle önemli işleri yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, "Gençlerimizin bunları, hem buradaki tecrübeleriyle hem de ROKETSAN'dan, TÜBİTAK SAGE'den aldıkları desteklerle yapmaları büyük başarı. Ben gençleri tebrik ediyorum. Gençler bizim her şeyimiz." ifadelerini kullandı.

Varank, siyasetçilerin gençlere hem maddi hem de manevi destekte bulunması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Gençlik ve Spor Bakanımız Japonya'da bir ay bütün olimpiyat oyunlarındaki sporcularımızın bire bir maçlarına gitti. Beraber eğlendiler, beraber güldüler, beraber ağladılar. Onlara o motivasyonu vermeye çalıştı. İşte biz aslında gençlerimize, sporcularımıza, sanatçılarımıza bunu göstermeye çalışıyoruz. Biz hükümet olarak sizin hizmetkarınızız, biz sisin yanınızda olmaktan gerçekten memnuniyet duyuyoruz. Gençlerin önünü açmaya çalışıyoruz, onlarla beraber, onlarla aynı hissiyatı yaşamak istiyoruz. Bir nebze de olsa onlara katkı sağlayabiliyorsak bu bizim için bahtiyarlık."