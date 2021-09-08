SON DAKİKA! Bakan Varank'tan yerli otomobil ve yerli aşı açıklaması! TOGG ve VLP'de son durum ne?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin tarihi projelerinden olan yerli otomobil TOGG'un 2022 yılında banttan ineceğini ve yollarda olacağını açıkladı. Varank ayrıca yerli aşı ile ilgili faz-2 sürecinin tamamlandığını ve faz-3 geçileceğini ifade etti.
VARANK'TAN TEKNOFEST'E DAVET
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm Türkiye'yi 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2021'e davet etti.
Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları'nı izlemek için geldiği Aksaray'da, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 4 takımın roket atışlarını yapmasının ardından yaptığı açıklamada, roket yapımının ustalık, mühendislik gerektiren bir iş olduğunu söyledi.
Öğrencilerin böyle önemli işleri yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, "Gençlerimizin bunları, hem buradaki tecrübeleriyle hem de ROKETSAN'dan, TÜBİTAK SAGE'den aldıkları desteklerle yapmaları büyük başarı. Ben gençleri tebrik ediyorum. Gençler bizim her şeyimiz." ifadelerini kullandı.
Varank, siyasetçilerin gençlere hem maddi hem de manevi destekte bulunması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Gençlik ve Spor Bakanımız Japonya'da bir ay bütün olimpiyat oyunlarındaki sporcularımızın bire bir maçlarına gitti. Beraber eğlendiler, beraber güldüler, beraber ağladılar. Onlara o motivasyonu vermeye çalıştı. İşte biz aslında gençlerimize, sporcularımıza, sanatçılarımıza bunu göstermeye çalışıyoruz. Biz hükümet olarak sizin hizmetkarınızız, biz sisin yanınızda olmaktan gerçekten memnuniyet duyuyoruz. Gençlerin önünü açmaya çalışıyoruz, onlarla beraber, onlarla aynı hissiyatı yaşamak istiyoruz. Bir nebze de olsa onlara katkı sağlayabiliyorsak bu bizim için bahtiyarlık."