Ahmet Edip Uğur kimdir, öldü mü, neden öldü? Ahmet Edip Uğur hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Son dakika haberine göre eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi kurucu üyelerinden Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti. 8 Eylül 2021 günü 71 yaşında vefat eden Edip Uğur hakkında bir çok soruya yanıt aranıyor. Uğur'un cenazesi 9 Eylül 2021 Perşembe günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Peki Ahmet Edip Uğur kimdir, neden öldü? Ahmet Edip Uğur hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

AHMET EDİP UĞUR NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Ahmet Edip Uğur uzun bir süredir beyin tümörüyle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz aylarda ameliyat olan Uğur hayata gözlerini yumdu. Ahmet Edip Uğur'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Babamız Ahmet Edip Uğur Hakk'a yürüdü. 9 Eylül Perşembe günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nden öğle namazı müteakip Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.