Ahmet Edip Uğur kimdir, öldü mü, neden öldü? Ahmet Edip Uğur hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Son dakika haberine göre eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi kurucu üyelerinden Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti. 8 Eylül 2021 günü 71 yaşında vefat eden Edip Uğur hakkında bir çok soruya yanıt aranıyor. Uğur'un cenazesi 9 Eylül 2021 Perşembe günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Peki Ahmet Edip Uğur kimdir, neden öldü? Ahmet Edip Uğur hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?
AHMET EDİP UĞUR NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Ahmet Edip Uğur uzun bir süredir beyin tümörüyle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz aylarda ameliyat olan Uğur hayata gözlerini yumdu. Ahmet Edip Uğur'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Babamız Ahmet Edip Uğur Hakk'a yürüdü. 9 Eylül Perşembe günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nden öğle namazı müteakip Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.
AHMET EDİP UĞUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
1950 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Ahmet Edip Uğur Türk siyasetçi ve iş insanıdır.
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AKP Balıkesir il başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanıdır. 18.,22.,23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekilliği görevinde bulunmuştur. Uğur, evli ve 3 çocuk babasıdır.
2008'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.
Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento'ya girmiştir. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı' da yapan Ahmet Edip Uğur , 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçilmiştir. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden Parlamento'ya girdikten sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 2017 yılında ise istifa etti.