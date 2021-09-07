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    Zillet İttifakı'nda çatlak derinleşiyor! HDP'li Katırcıoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Boş laflar ediyor

    Yalan ve iftira siyasetini kendilerine rota edinerek kirli algı oyunları kurgulayan Millet İttifakı'nda çatlak büyüyor... HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu katıldığı bir programda ittifak ortakları olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun daha kendi tabanının taleplerini bile yerine getiremediğini ifade eden HDP'li Katırcıoğlu, CHP Genel Başkanı'nın boş konuştuğunu söyledi. Katırcıoğlu'nun çatlağı derinleştirecek sözlerinin ardından gözler CHP cephesine çevrildi.

    Zillet’te çatlak büyüyor!

    HDP ile CHP arasındaki gizli ittifak, iki parti üyelerinin karşılıklı yaptıkları açıklamalarla sallantıya girdi.

    CHP ve HDP'li isimler sürekli birbirlerini hedef alırken, son olarak HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ittifak arasındaki çatlağı derinleştirecek ifadeler kullandı.

    Katıldığı bir programda HDP ile CHP arasındaki ilişkilere değinen Katırcıoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu boş konuşmakla suçladı ve CHP'nin kendi tabanına ulaşamadığını vurguladı.

    "KEMAL KILIÇDAROĞLU İÇERİĞİ BOŞ LAFLAR ETTİ"
    Katırcıoğlu, "Eğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizim oylarımızın önemi var ise, iktidara geldiğinizde Kürt sorunuyla ilgili yol haritanız nedir? Bunu ifade etsinler. Birkaç hafta oldu sanırım. Kılıçdaroğlu çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



        "CHP KENDİ TABANININ DA TALEPLERİNİ YERİNE GETİRECEK DURUMDA DEĞİL"
        CHP ile HDP tabanının yakın olduğunu söyleyen Katırcıoğlu, "İstanbul'da dolaştığımda CHP'li seçmenlerin de HDP ile yakın olduklarını biliyorum. Bizimkiler de yakın sonuç olarak. Fakat CHP kendi tabanının da taleplerini yerine getirecek durumda değil bence. Ne yapacağını söylemeden siyaset üretmek mümkün mü? Ellerindeki imkanlara göre, CHP'nin oyu mu artıyor? Hayır artmıyor. Bizim CHP ile ilişkimiz sempati ilişkisidir. Doğrudur." dedi.

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        Haberler Güncel Zillet İttifakı'nda çatlak derinleşiyor! HDP'li Katırcıoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Boş laflar ediyor
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