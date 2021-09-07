Zillet İttifakı'nda çatlak derinleşiyor! HDP'li Katırcıoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Boş laflar ediyor





"CHP KENDİ TABANININ DA TALEPLERİNİ YERİNE GETİRECEK DURUMDA DEĞİL"

CHP ile HDP tabanının yakın olduğunu söyleyen Katırcıoğlu, "İstanbul'da dolaştığımda CHP'li seçmenlerin de HDP ile yakın olduklarını biliyorum. Bizimkiler de yakın sonuç olarak. Fakat CHP kendi tabanının da taleplerini yerine getirecek durumda değil bence. Ne yapacağını söylemeden siyaset üretmek mümkün mü? Ellerindeki imkanlara göre, CHP'nin oyu mu artıyor? Hayır artmıyor. Bizim CHP ile ilişkimiz sempati ilişkisidir. Doğrudur." dedi.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN