Zillet İttifakı'nda çatlak derinleşiyor! HDP'li Katırcıoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Boş laflar ediyor

HDP ile CHP arasındaki gizli ittifak, iki parti üyelerinin karşılıklı yaptıkları açıklamalarla sallantıya girdi.
CHP ve HDP'li isimler sürekli birbirlerini hedef alırken, son olarak HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ittifak arasındaki çatlağı derinleştirecek ifadeler kullandı.
Katıldığı bir programda HDP ile CHP arasındaki ilişkilere değinen Katırcıoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu boş konuşmakla suçladı ve CHP'nin kendi tabanına ulaşamadığını vurguladı.
"KEMAL KILIÇDAROĞLU İÇERİĞİ BOŞ LAFLAR ETTİ"
Katırcıoğlu, "Eğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizim oylarımızın önemi var ise, iktidara geldiğinizde Kürt sorunuyla ilgili yol haritanız nedir? Bunu ifade etsinler. Birkaç hafta oldu sanırım. Kılıçdaroğlu çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.