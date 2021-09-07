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    • 08.09.2021 09:03
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    MEBBİS Sözleşmeli öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru ekranı! Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuruları ne zaman bitiyor?

    20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının açıklanmasının peşinden sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak vazife yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamayla müracaat sürelerinin uzatıldığı açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmen eş durumu atama başvuruları ne zaman bitecek?

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuruları ne zaman bitiyor?

    Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuruları hakkında MEB tarafından son dakika açıklama geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının açıklanmasının ardından sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamayla başvuru sürelerinin uzatıldığı açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar!

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmen olan eşlerinin bulunduğu ile atanmalarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin bugün sona eren başvuru tarihinin 9 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

    Açıklamada, "Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır." ifadesine yer verildi.

    Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.

    2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30 Eylül 2021 itibarıyla resmi eğitim kurumlarında en az 1 yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı ile atanmak üzere başvuruda bulunabilecek.

    Her ikisi de 30 Eylül 2021 itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan ve tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliğine bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlıkça uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebilecek.

    Atamaya ilişkin hizmet süresinin hesabında 30 Eylül 2021 tarihi dikkate alınacak.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TAYİNİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Sözleşmeli öğretmenler başvurularını, takvimde belirtilen süre içerisinde kişisel MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Başvuru" modülü üzerinden Elektronik Başvuru Foru doldurmak suretiyle gerçekleştireceklerdir.

        Sözleşmeli öğretmenler, sağlık mazeretlerine ilişkin hastalığın tedavisini yaptıracakları ili Elektronik Başvuru Formu'nda belirteceklerdir.

        Elektronik başvurular dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

        Yer değiştirme işlemleri, Bakanlıkça illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu ve öğretmen ihtiyaçları dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürlükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

        Yer değiştirme işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlere ait kararnameler, sistem üzerinden ilgili il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek, sözleşmeli öğretmenin görev yeri atandığı il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecektir.
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        Haberler Güncel MEBBİS Sözleşmeli öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru ekranı! Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuruları ne zaman bitiyor?
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