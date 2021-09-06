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    Başkan Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, bugün kitapseverlerle buluşuyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın 5'ten büyük olduğunu anlattığı "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitabı, bugün okuyucularla buluştu. Başkan Erdoğan, BM'de yaptığı konuşmada, dünyanın 5'ten büyük olduğunu dile getirmişti. Erdoğan kitapta, "Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM'ye ihtiyaç vardır" diyor.

    Dünya 5’ten büyüktür

    Başkan Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, bugün kitapseverlerle buluşuyor. İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe olarak yapılan ve 216 sayfadan oluşan eser, 40 TL'den satışa sunulacak.

    Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.

    Kitabın arka kapağında; "Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür" mesajı yer alıyor. Kitapta ara başlıklar halinde dünya genelindeki sorunlar ele alınarak çözüm yolları anlatılıyor.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, bugün kitapseverlerle buluşuyor
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