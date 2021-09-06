Başkan Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, bugün kitapseverlerle buluşuyor

Başkan Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, bugün kitapseverlerle buluşuyor. İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe olarak yapılan ve 216 sayfadan oluşan eser, 40 TL'den satışa sunulacak.

Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.

Kitabın arka kapağında; "Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür" mesajı yer alıyor. Kitapta ara başlıklar halinde dünya genelindeki sorunlar ele alınarak çözüm yolları anlatılıyor.