6 Eylül Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Yüz yüze eğitimde yeni tedbiler neler?

6 Eylül Kabine Toplantısı kararları milyonlarca vatandaş tarafınca merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün saat 16.20'de toplandı. Milyonların beklediği görüşmede Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi gündemdeydi. Peki, 6 Eylül Kabine Toplantısı kararları nedir? Yeni yasaklar olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? İşte konu hakkında tüm detaylar!
6 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER? YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI ÇIKAR MI?
Son dakika haberleri... Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 16:20'de başlayan toplantının ana gündemini ise koronavirüs önlemleri eşliğinde açılan yüz yüze eğitim oluşturacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak Kabine toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirler kapsamında bir sunum yapması planlanıyor. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de toplantıda gündeme gelecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vatandaşların aşıya teşvik edilmesi ile ilgili yapılanlar hakkında bilgi vermesi ve TURKOVAC aşı çalışmasında gelinen son durumu paylaşması bekleniyor.
Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi Afganistan'daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerin durumu, kayıtlı ve kayıtsız göçmenlerin ikâmet sorunuyla ilgili son bilgileri paylaşacak. Soylu'nun ayrıca sınır bölgelerinde bulunan illerde alınan tedbirleri de gündeme getirmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Afganistan'dan tahliyesi gerçekleştirilen personel bilgisini ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin çalışmalar hakkında detaylı sunum yapacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afganistan'da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını kabinede paylaşacak. Toplantıda alınacak kararları Erdoğan duyuracak.