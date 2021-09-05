Türk mutfağı öncü olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez sağlık ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı "Asıl Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımına katıldı.
İstanbul Cam ve Billur Müzesi'ndeki programda Erdoğan, şunları söyledi: Türk mutfağı, sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer edinecek. Bu güce inanır, el birliği yaparsak, gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz. Türk mutfağı, asırlardan beri ocaktan tüten bir bilgelik birikimidir. Her bir lokma, tarihsel deneyimimizden ve inanç dünyamızdan muhtevalar taşır. Adeta başlı başına bir eczanedir. Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının, Türk mutfağının dünyaya tanıtımına anlamlı bir katkı sunmasını ümit ediyorum. İlk kez, bir 'Türk Mutfağı Haftası' ilan edilmesini de son derece önemli buluyorum.
İstanbul Cam ve Billur Müzesi'ndeki programda Erdoğan, şunları söyledi: Türk mutfağı, sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer edinecek. Bu güce inanır, el birliği yaparsak, gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz. Türk mutfağı, asırlardan beri ocaktan tüten bir bilgelik birikimidir. Her bir lokma, tarihsel deneyimimizden ve inanç dünyamızdan muhtevalar taşır. Adeta başlı başına bir eczanedir. Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının, Türk mutfağının dünyaya tanıtımına anlamlı bir katkı sunmasını ümit ediyorum. İlk kez, bir 'Türk Mutfağı Haftası' ilan edilmesini de son derece önemli buluyorum.