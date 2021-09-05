Başkan Erdoğan, Rize’nin 70 yıldır hayali olan Salarha Tüneli’ni açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli'ni açtı, Merkez Çarşı Mahallesi'nde dolgu alanlarında kentsel dönüşüm başladığını açıkladı.
Önemli mesajlar verdi:
BU tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Yarım saatlik ulaşım, artık 5 dakikaya inecektir.
ULAŞTIRMADA 6 bin 101 km'den devraldığımız bölünmüş yol mesafemizi 28 bin 284 km'ye, 1714 km'lik otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 km'ye çıkardık.
KARAYOLU tünel sayımız 83'ten 447 adede, karayolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 617 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 710 kilometreye ulaştı.
SON dönemdeki yaşanan afetleri özellikle de müteakiben Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayarak hemen kolları sıvadık.
Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak birlik beraberlik içerisinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor muyuz? Bölünmeye asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.
NEREDEN NEREYE GELDİK
TÜRKİYE'DE bir kesim var, ağızlarını her açtıklarında '19 yılda siz yaptınız ki?' diye soruyor. Böyle bir soruyu ancak ne kendisi ne anne babası ne de evlatları bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir.
'BU ülkeye 19 yılda ne yaptınız?' diyenlerin içlerindeki fitneyi, fesadı, kötü niyeti elbette biliyoruz.
EĞİTİMDE derslik sayısını 343 binden 601 binin üzerine, üniversite sayısını 76'dan 207'ye, hastane yatak sayısını da 164 binden 255 binin üzerine çıkardık.
SON 19 yılda toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Mahkeme sayısı adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 arttı. Hava yollarında 26 olan havalimanı sayısını da 56'ya ulaştırdık. Denizcilikte tersane sayımız 84'de çıktı.
TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik. Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tarımsal destek verdik.
GÖÇMEN KARARI!
Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da son günlerin tartışma konusu göçmenler masaya yatırıldı. Getteloşan Suriyeliler için yeni önlemler alınacağı karara bağlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen bu gruplar dağıtılacak. Bu kişiler ya Türkiye'deki kamplara ya da sınır ötesindeki briket evlere gönderilecek. Uyum sağlayan ve işinde gücünde olanlara dokunulmayacak.
Önemli mesajlar verdi:
BU tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Yarım saatlik ulaşım, artık 5 dakikaya inecektir.
ULAŞTIRMADA 6 bin 101 km'den devraldığımız bölünmüş yol mesafemizi 28 bin 284 km'ye, 1714 km'lik otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 km'ye çıkardık.
KARAYOLU tünel sayımız 83'ten 447 adede, karayolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 617 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 710 kilometreye ulaştı.
SON dönemdeki yaşanan afetleri özellikle de müteakiben Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayarak hemen kolları sıvadık.
Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak birlik beraberlik içerisinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor muyuz? Bölünmeye asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.
NEREDEN NEREYE GELDİK
TÜRKİYE'DE bir kesim var, ağızlarını her açtıklarında '19 yılda siz yaptınız ki?' diye soruyor. Böyle bir soruyu ancak ne kendisi ne anne babası ne de evlatları bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir.
'BU ülkeye 19 yılda ne yaptınız?' diyenlerin içlerindeki fitneyi, fesadı, kötü niyeti elbette biliyoruz.
EĞİTİMDE derslik sayısını 343 binden 601 binin üzerine, üniversite sayısını 76'dan 207'ye, hastane yatak sayısını da 164 binden 255 binin üzerine çıkardık.
SON 19 yılda toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Mahkeme sayısı adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 arttı. Hava yollarında 26 olan havalimanı sayısını da 56'ya ulaştırdık. Denizcilikte tersane sayımız 84'de çıktı.
TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik. Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tarımsal destek verdik.
GÖÇMEN KARARI!
Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da son günlerin tartışma konusu göçmenler masaya yatırıldı. Getteloşan Suriyeliler için yeni önlemler alınacağı karara bağlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen bu gruplar dağıtılacak. Bu kişiler ya Türkiye'deki kamplara ya da sınır ötesindeki briket evlere gönderilecek. Uyum sağlayan ve işinde gücünde olanlara dokunulmayacak.