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    • 04.09.2021 21:01
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

    Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!" ifadelerini kullandı.

    3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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