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    • 04.09.2021 12:56
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    KYK yurt başvuruları başladı mı? kygm.gsb.gov.tr: Yurt başvuru yapma sayfası! 2021 YURTKUR başvurusu için gerekli belgeler neler?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt tarihlerinin duyurulmasıyla birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK yurtlarında kalacak öğrenciler e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapacaklar. YÖK tarafından açıklanan takvime göre üniversiteler 13 Eylül'de açılacak, üniversite kayıtları ise 6 Eylül'de alınmaya başlanacak. Şehir dışında bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler bu sene yapılacak olan KYK YURTKUR başvuru tarihlerini merak edip araştırıyor. Peki, 2021 YURTKUR başvuruları veYURTKUR kayıtları ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman 2021?

    KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvuruları hakkında gerekli bilgiler mercek altına alındı. KYK yurtlarında kalacak öğrenciler e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapacaklar. Peki, YURTKUR kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 YURTKUR başvuruları için gerekli belgeler neler? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    2021 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurtlarda ayrılan boş kontenjanlar 2021 yılında alınacak başvurular ile doldurulacak. Henüz Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurt başvurularının başlayacağı tarih bildirilmedi. Ancak kayıt takviminin 10 Eylül'de sona eriyor olması sebebiyle başvuruların en geç Eylül ayının ikinci haftası alınması bekleniyor. Resmi açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yayınlanacaktır.

    KYK YURT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. E-devlet şifresi bulunmayan üniversite öğrencileri en yakın PTT şubelerinden şifrelerini edilerek e-Devlet'i aktif duruma getirebilir. Buradan öğrenciler kişisel bilgiler, eğitim bilgilerini doldurarak KYK yurt başvurusu yapabilir. Şehit eşi ve çocukları, çoçuğu yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler lise ve dengi eğitimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde alanlar, devlet koruması altında olanlar, bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

        2021 KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

        b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

        c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

        ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

        d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

        e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

        f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

        g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        KYK yurtlarında kalan öğrenciler aylık olarak ödeme yapar. Yurt ücreti kalınan şehre ve yurdun özelliklerine göre değişir. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı yurt tipi mevcuttur. İşte 2021 Yurt ücretleri;

        Yurt Tipi 2021 | KYK yurt Ücretleri | Depozito (Giriş) Ücreti

        1. Tip 230 TL 314 TL

        2. Tip250 TL 342 TL

        3.Tip290 TL 396 TL

        4.Tip325 TL 444 TL

        5.Tip360 TL 492 TL

        6. Tip 390 TL 533 TL

        Kıbrıs KYK 500 TL 683 TL

        2021 KYK YURT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ KAÇTIR?

        KYK yurtlarında giriş çıkış saatleri kontrol edilir. Giriş çıkış saati kurallarına uymayan öğrencilerine uyarı bu durumun tekrar etmesi durumunda ceza verilir. KYK yurtlarına son giriş saati 23.00 iken sabah çıkış saati ise 06.00 olarak belirlenmiştir.

        KYK YURTLARINDAN KAÇ GÜN İZİN ALINABİLİR?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler yıl boyunca 60 gün izin kullanabilir. Hafta sonu izinleri 60 güne dahil değildir. Cumartesi ve Pazar günleri kullanılan izinler sayılmaz.

        KYK YURT KURALLARI NELERDİR?

        Öğrencilerin yurt odalarında su ısıtıcısı, kahve, çay makinası gibi ürünlerin kullanılması yasaktır. Yurt odaları ve balkonlarında tütün ürünleri kullanılmaz.

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        Haberler Güncel KYK yurt başvuruları başladı mı? kygm.gsb.gov.tr: Yurt başvuru yapma sayfası! 2021 YURTKUR başvurusu için gerekli belgeler neler?
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