KYK yurt başvuruları başladı mı? kygm.gsb.gov.tr: Yurt başvuru yapma sayfası! 2021 YURTKUR başvurusu için gerekli belgeler neler?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvuruları hakkında gerekli bilgiler mercek altına alındı. KYK yurtlarında kalacak öğrenciler e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapacaklar. Peki, YURTKUR kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 YURTKUR başvuruları için gerekli belgeler neler? İşte konu hakkında tüm detaylar!
2021 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurtlarda ayrılan boş kontenjanlar 2021 yılında alınacak başvurular ile doldurulacak. Henüz Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurt başvurularının başlayacağı tarih bildirilmedi. Ancak kayıt takviminin 10 Eylül'de sona eriyor olması sebebiyle başvuruların en geç Eylül ayının ikinci haftası alınması bekleniyor. Resmi açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yayınlanacaktır.
KYK YURT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. E-devlet şifresi bulunmayan üniversite öğrencileri en yakın PTT şubelerinden şifrelerini edilerek e-Devlet'i aktif duruma getirebilir. Buradan öğrenciler kişisel bilgiler, eğitim bilgilerini doldurarak KYK yurt başvurusu yapabilir. Şehit eşi ve çocukları, çoçuğu yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler lise ve dengi eğitimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde alanlar, devlet koruması altında olanlar, bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.