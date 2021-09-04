Covid-19 vaka sayıları artışa geçti! Rekor ise Rize'den geldi

Coronavirüs, tedbirsizlikten beslendi. Kurallar unutulunca, vaka sayıları yeniden artışa geçti. Rekor ise Rize'den geldi. Kentte vaka sayısı 100 binde 575'lere kadar yükseldi. Nüfusa oranla en çok COVİD-19 vakasının görüldüğü ilde alarma geçildi. Servislerde doluluk artınca, ilave yoğun bakımların açılmasına karar verildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, "Dün itibariyle hastanemizde yeni bir yoğun bakımı da devreye soktuk. 6 COVID-19 servisi ve 3 yoğun bakım ünitesi ile hizmet veriyoruz" dedi. Pazartesi günü okulların açılacağını hatırlatan Doç. Dr. Demiral, uyarılarına şöyle devam etti: İki doz aşımızı da tamamladıktan sonra tam bir toplumsal koruyuculuktan bahsedeceğimiz için rehavete kapılmamak gerekiyor.

8 YAKININI KAYBETTİ

Rize Güneysu'da yaşayan Genç ailesinden 8 kişi COVİD-19 nedeniyle hayata tutunamadı. Geri kalanlar ise ölüm korkusuyla 10 mezar yeri daha hazırladı. Ailenin 25 üyesi aşılandı. Ali Genç, "Genlerimiz araştırılsın. Biz bu hastalığı ağır atlatıyoruz" dedi.

AŞI YAPTIRMAYANA PCR ZORUNLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 81 ile genelde gönderdi. COVID-19 aşısı olmayan çalışanlardan haftada bir kez PCR testi isteneceği belirtildi. Uygulama, pazartesiden itibaren başlayacak.

Mega kent İstanbul'da aşı haritası açıklandı. Buna göre en fazla aşılama yüzde 85'le Kadıköy'de, en az aşı ise yüzde 61'le Sultanbeyli'de yapıldı.

Biontech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceklerini açıkladı.