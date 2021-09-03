SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ülkeye girişlerde uygulanacak tedbirlerle ilgili genelge! Afganistan ve Pakistan...

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Buna göre, halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.
Genelge metni şu şekilde:
Koronavirüs (Covid19) salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla ilgi (a) Genelgemizle 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızda uygulanacak ülkeye giriş tedbirleri hayata geçirilmiş, ilgi (b) Genelgemiz ile de Afganistan ve Pakistan ülkelerinden gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirleri belirlenmiştir.
Salgının seyrinde dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ile ilgili Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda ilgi (a) ve ilgi (b) Genelgelerimiz ile getirilen ülkeye giriş tedbirleri (Afganistan ile ilgili kısımları hariç) yürürlükten kaldırılmış ve 4 Eylül 2021 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıda belirlenen yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.