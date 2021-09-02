Müge Anlı Esra Atalay kimdir, bulundu mu? 70 yaşındaki adam oğluna istediği 38 yaşındaki gelinini kaçırdı!

Kocaeli'de yaşanan olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı. Esra Atalay'ın kaybının ele alındığı bugünkü programda korkunç gelişmeler yaşandı. 70 yaşındaki Cengiz G'nin oğluna istediği 38 yaşındaki Esra Atalay'ı kaçırdığı ortaya çıktı. Milyonlarca izleyicisi olan Müge Anlı programının bugünkü canlı yayınına bağlanan Esra Atalay'ın söyledikleri ise herkesi şoke etti. Atalay'ın sözleri sonrası genç kadının ailesi kızlarının zorla konuşturulduğunu iddia etti. Peki Müge Anlı Esra Atalay kimdir, bulundu mu? İşte detaylar...
MÜGE ANLI ESRA ATALAY KİMDİR, BULUNDU MU?
Kocaeli'de yaşayan 5 çocuklu ve evli Cengiz G, arkadaşının 38 yaşındaki bekar kızını kaçırdı. Aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı. Acılı aile ''Cengiz'in çocukları bile Esra'dan yaşça büyük. Olacak iş mi bu?'' diye sitem ederek kızlarının geri gelmesini istedi.
Cengiz G'nin bu ilk vukuatı olmadığı da ortaya çıktı. 70 yaşındaki adamın daha önce de 40 ve 30lu yaşlarındaki başka kadınları kaçırdığı öğrenildi. Öte yandan Esra Atalay programa bağlanarak sadece Müge Anlı ile konuşmak istediğini söyledi. 70 yaşındaki adama kaçtığını kabul eden kadın dini nikah yaptıklarını ve geri dönmek istemediğini söyledi.
MÜGE ANLI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
Esra Atalay'ın ardından canlı yayına Cengiz G de bağlandı. Cengiz G, ''Ben Esra'yı değil, Esra beni kaçırdı'' deyince Müge Anlı öfkeden deliye döndü. Anlı, Cengiz G'ye ''O zaman neden 17 yıldır boşanmadın?'' diye sordu.