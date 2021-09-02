Müge Anlı Esra Atalay kimdir, bulundu mu? 70 yaşındaki adam oğluna istediği 38 yaşındaki gelinini kaçırdı!

MÜGE ANLI ESRA ATALAY KİMDİR, BULUNDU MU?

Kocaeli'de yaşayan 5 çocuklu ve evli Cengiz G, arkadaşının 38 yaşındaki bekar kızını kaçırdı. Aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı. Acılı aile ''Cengiz'in çocukları bile Esra'dan yaşça büyük. Olacak iş mi bu?'' diye sitem ederek kızlarının geri gelmesini istedi.

Cengiz G'nin bu ilk vukuatı olmadığı da ortaya çıktı. 70 yaşındaki adamın daha önce de 40 ve 30lu yaşlarındaki başka kadınları kaçırdığı öğrenildi. Öte yandan Esra Atalay programa bağlanarak sadece Müge Anlı ile konuşmak istediğini söyledi. 70 yaşındaki adama kaçtığını kabul eden kadın dini nikah yaptıklarını ve geri dönmek istemediğini söyledi.