Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da sabah saatlerinden itibaren bir çok kullanıcı hata ile karşılaştı. Instagram çöktü mü son dakika 2021? 2 Eylül 2021 Perşembe İnstagram'da neden paylaşım yapılmıyor, yeni gönderi paylaşma hatası nedir? soruları gündemde. Bazı kullanıcıların hikaye ekleme sorunu ile karşılaştığı öğrenilirken sorunun dünya genelinde yaşandığı bildirildi. İşte son dakika bilgiler...
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 2021?
İnstagram'da bir süredir kullanıcılar fotoğraf paylaşamıyor. Kullanıcılar Instagram'da hikaye ekleme sorunu ile karşılaşıyor. Hikaye kısmına yeni resim ve video yüklemek isteyen kullanıcılar, "Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin" yazan bir hata mesajı alıyor.
2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE İNSTAGRAM'DA NEDEN PAYLAŞIM YAPILMIYOR?
2 Eylül 2021 Perşembe günü İnstagram kullanıcıları uygulamada çeşitli sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Kullanıcıların bazıları, ''İnstagram öne çıkanlar gözükmüyor, İnstagram ağ isteği başarısız oldu, İnstagram mesajlarım gitmiyor'' şeklinde şikayetlerde bulunuyor. Ancak sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
AKIŞ SORUNU
Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.