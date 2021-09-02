2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE İNSTAGRAM'DA NEDEN PAYLAŞIM YAPILMIYOR?

2 Eylül 2021 Perşembe günü İnstagram kullanıcıları uygulamada çeşitli sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Kullanıcıların bazıları, ''İnstagram öne çıkanlar gözükmüyor, İnstagram ağ isteği başarısız oldu, İnstagram mesajlarım gitmiyor'' şeklinde şikayetlerde bulunuyor. Ancak sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AKIŞ SORUNU



Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.