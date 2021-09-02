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    CHP'li vekilin yeğenine böbreğini veren Ufuk Coşkun: "Sadece benim değil, iş arkadaşlarımın da canını yaktılar"

    CHP’li vekilin yeğenine böbreğini vermek zorunda kalan belediye işçisi Ufuk Coşkun, “Sadece benim değil, iş arkadaşlarımın da canını yaktılar” diye isyan etti. Coşkun, "Derdimi açmamın sebebi, vaatlerin yerine getirilmemesi değil, arkadaşlarımın hayatıyla oynanmasıdır. Eğer mesai arkadaşlarımı işten çıkarmasalardı, bu iş böyle kapanıp gidecekti" diye konuştu.

    Organize tehdit!

    Ankara Yenimahalle Belediyesi'nde çalışan Ufuk Coşkun, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun zoruyla, yeğen Sefa Yörükoğlu'na böbreğini verdi.

    Nakil öncesi, Sarıaslan, Neslihanoğlu ve Yörükoğlu'nun annesi Melek Coşkun'a da gittiği öğrenildi. Melek Coşkun, "Biz oğlumun böbreğini vermesine razı değildik. Ancak, herkesi tehdit ettiler" dedi.

    Sadece Coşkun'un değil, yakınlarının da tehdit edildiği ve mobbinge maruz kaldıkları iddia edildi. Coşkun'la araları iyi olan belediyedeki iş arkadaşları B.A., T.A. ve Z.K.'nin de işten atıldığı öğrenildi.

    Coşkun, "Kimse beni böbreğini para karşılığı satan birisi sanmasın. İyilik yapmak istedim. Ama sonra tek böbrekle zorlanacağımı anlayınca vazgeçtim. Bu sefer beni ve yakın arkadaşlarımı işten çıkarmakla tehdit ettiler" dedi.

    TOLGA ÖZLÜ

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    Haberler Güncel CHP'li vekilin yeğenine böbreğini veren Ufuk Coşkun: "Sadece benim değil, iş arkadaşlarımın da canını yaktılar"
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