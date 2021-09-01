Swap testi nedir, nasıl yapılır? Swap izi nasıl bulaşır?

SWAP TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Swap izi doku, tükürük, barut, kan ve başka çeşitli biçimlerde DNA örneklerinden alınır. Örneğin bir cinayeti işleyen kişi cinayet silahı olarak bir tüfek kullandıysa katilin vücuduna barut izi bulaşır. O barut izi Swap testi ile ortaya çıkar. Swap testi yapılarak kanıtların ortaya konulmasını sağlayan yöntemlere denir. Barut izi, kan izi ve diğer izlerin tamamına swap izi denir. Bir olayla ilgili o yerde olunup olunmadığını kanıtlamak amacıyla swap raporu hazırlanır.