Swap testi nedir, nasıl yapılır? Swap izi nasıl bulaşır?

Swap testi Müge Anlı'nın programında işlenen Büyükşen cinayeti sonrasında yeniden gündem oldu. Bir cinayette swap testi yapılarak katil kolay kolay tespit edilebilmektedir. Dava süreçlerinde sıklıkla kullanılan Swap analizi hakkında çokça araştırılan Swap izi nasıl bulaşır? Swap izi nasıl alınır? Swap testi ne işe yarar? sorularının yanıtları haberimizde...
SWAP TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?
Swap izi doku, tükürük, barut, kan ve başka çeşitli biçimlerde DNA örneklerinden alınır. Örneğin bir cinayeti işleyen kişi cinayet silahı olarak bir tüfek kullandıysa katilin vücuduna barut izi bulaşır. O barut izi Swap testi ile ortaya çıkar. Swap testi yapılarak kanıtların ortaya konulmasını sağlayan yöntemlere denir. Barut izi, kan izi ve diğer izlerin tamamına swap izi denir. Bir olayla ilgili o yerde olunup olunmadığını kanıtlamak amacıyla swap raporu hazırlanır.
SWAP İZİ NASIL ALINIR?
Swap, herhangi bir suç olayında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınmaktadır. Yapılan bu işleme Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleridir.