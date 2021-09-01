Ormanlar açıldı mı, mesire alanında mangal yasak mı 2021? İstanbul’da hafta içi hafta sonu ormanlara girmek yasak mı?

İstanbul'da orman yasaklarının ne zaman biteceği İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından yeniden merak konusu oldu. Ağustos ayında Türkiye'nin bir çok yerinde orman yangınlarının meydana gelmesi nedeniyle yeni yangınları önlemek amacıyla çeşitli illerde ormanlara giriş yasaklanmıştı. Hafta sonu ve ya hafta içi Kemerburgaz, Aydos, Belgrad Ormanlarına gitmek için planlar yapan İstanbullular Valiliğin açıklamasını araştırıyor. Peki Mesire alanında mangal yasak mı 2021? İstanbul'da hafta içi hafta sonu ormanlara girmek yasak mı? İşte İstanbul Valiliğinin açıklaması...
İSTANBUL'DA HAFTA İÇİ HAFTA SONU ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?
İstanbul'da ormana giriş yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24:00'e kadar uzatıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamada "Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce;
6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.
Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz." denildi.
MESİRE ALANINDA MANGAL YAPMAK YASAK MI?
Valiliğin 1 Eylül açıklamasına göre İstanbul'da mesire alanlarında mangal yapmak ve ormana girmek 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e kadar yasak.