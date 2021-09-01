Ormanlar açıldı mı, mesire alanında mangal yasak mı 2021? İstanbul’da hafta içi hafta sonu ormanlara girmek yasak mı?

İstanbul'da orman yasaklarının ne zaman biteceği İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından yeniden merak konusu oldu. Ağustos ayında Türkiye'nin bir çok yerinde orman yangınlarının meydana gelmesi nedeniyle yeni yangınları önlemek amacıyla çeşitli illerde ormanlara giriş yasaklanmıştı. Hafta sonu ve ya hafta içi Kemerburgaz, Aydos, Belgrad Ormanlarına gitmek için planlar yapan İstanbullular Valiliğin açıklamasını araştırıyor. Peki Mesire alanında mangal yasak mı 2021? İstanbul'da hafta içi hafta sonu ormanlara girmek yasak mı? İşte İstanbul Valiliğinin açıklaması...