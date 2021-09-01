İstanbul’da ormana giriş yasağı uzatıldı mı 2021? Ormana giriş yasağı olan iller!

ORMANA GİRİŞ YASAĞI OLAN İLLER

Yangınların önüne geçmek amacıyla İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın Çanakkale, Gaziantep, Niğde, Gümüşhane, Kırklareli, Uşak, Hatay, Edirne, Denizli, Karabük, Samsun, Tekirdağ ve Kilis'te ormanlara giriş yasaklandı.

BURSA

Bursa'da da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak yasaklandı. 1 Ağustos - 1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç ormanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasak. Tüm piknik ve mesire alanlarında 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

GAZİANTEP

Gaziantep valisi Davut Gül de "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' demişti.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliği'nce 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihlerinde il genelinde ormana giriş yasaklanmıştı.