İstanbul’da ormana giriş yasağı uzatıldı mı 2021? Ormana giriş yasağı olan iller!

Ağustos ayında Türkiye'nin bir çok ilinde günlerce süren orman yangınları yeni önlemleri de beraberinde getirdi. İstanbul, Çanakkale gibi bir çok ilde ormana girişler yasaklanmıştı. Eylül ayına girilmesiyle yasakların sona ereceği düşünülürken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentteki ormana giriş yasağı uygulaması hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Peki İstanbul'da ormana giriş yasağı uzatıldı mı 2021? Mesire alanında mangal yapmak yasak mı? İşte Ormana giriş yasağı olan iller...
ORMANA GİRİŞ YASAĞI UZATILDI MI 2021?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanan ormanlara giriş yasağının uzatıldığını duyurdu. Buna göre ormana giriş yasağı 30 Eylül'e kadar devam edecek.
ORMANA GİRİŞ YASAĞI OLAN İLLER
Yangınların önüne geçmek amacıyla İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın Çanakkale, Gaziantep, Niğde, Gümüşhane, Kırklareli, Uşak, Hatay, Edirne, Denizli, Karabük, Samsun, Tekirdağ ve Kilis'te ormanlara giriş yasaklandı.
BURSA
Bursa'da da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak yasaklandı. 1 Ağustos - 1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç ormanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasak. Tüm piknik ve mesire alanlarında 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.
GAZİANTEP
Gaziantep valisi Davut Gül de "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' demişti.
ÇANAKKALE
Çanakkale Valiliği'nce 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihlerinde il genelinde ormana giriş yasaklanmıştı.