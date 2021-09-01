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    İstanbul'da ormana giriş yasağı uzatıldı mı 2021? Ormana giriş yasağı olan iller!

    İstanbul'da ormana giriş yasağı uzatıldı mı 2021? İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir süredir ormanlara giriş yasağı uygulanıyordu. Yasağın ne zaman sona ereceği araştırılırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan orman yasaklarının uzatıldığına dair son dakika açıklama geldi. Peki ormana girişler ne zamana kadar yasak? Mesire alanında mangal yapmak yasak mı? İşte Ormana giriş yasağı olan iller...

    takvim.com.tr
    İstanbul’da ormana giriş yasağı uzatıldı mı 2021? Ormana giriş yasağı olan iller!

    Ağustos ayında Türkiye'nin bir çok ilinde günlerce süren orman yangınları yeni önlemleri de beraberinde getirdi. İstanbul, Çanakkale gibi bir çok ilde ormana girişler yasaklanmıştı. Eylül ayına girilmesiyle yasakların sona ereceği düşünülürken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentteki ormana giriş yasağı uygulaması hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Peki İstanbul'da ormana giriş yasağı uzatıldı mı 2021? Mesire alanında mangal yapmak yasak mı? İşte Ormana giriş yasağı olan iller...

    ORMANA GİRİŞ YASAĞI UZATILDI MI 2021?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanan ormanlara giriş yasağının uzatıldığını duyurdu. Buna göre ormana giriş yasağı 30 Eylül'e kadar devam edecek.

    ORMANA GİRİŞ YASAĞI OLAN İLLER

    Yangınların önüne geçmek amacıyla İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın Çanakkale, Gaziantep, Niğde, Gümüşhane, Kırklareli, Uşak, Hatay, Edirne, Denizli, Karabük, Samsun, Tekirdağ ve Kilis'te ormanlara giriş yasaklandı.

    BURSA

    Bursa'da da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak yasaklandı. 1 Ağustos - 1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç ormanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasak. Tüm piknik ve mesire alanlarında 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

    GAZİANTEP

    Gaziantep valisi Davut Gül de "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' demişti.

    ÇANAKKALE

    Çanakkale Valiliği'nce 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihlerinde il genelinde ormana giriş yasaklanmıştı.

        KIRKLARELİ

        Kırklareli Valiliği de 1 Eylül'e kadar ormana giriş çıkış yasağı getirdiklerini duyurmuştu.

        HATAY

        Hatay Valiliğin ise en uzun ormana giriş çıkış yasağı uygulayan il oldu. Kentte mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

        NİĞDE

        Niğde Valiliği turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişlerin 15 Eylül'e kadar yasak olduğunu bildirdi.

        UŞAK

        Uşak Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışların 2 ay boyunca yasaklandığını açıkladı.

        Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınları tedbirleri kapsamında bir takımın önlemlerin alındığı belirtildi. Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

        BALIKESİR

        Balıkesir'de mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı.

        İZMİR

        İzmir'de de Balıkesir gibi mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yeni bir duyuru gelene kadar yasak.

        AYDIN

        Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.

        DENİZLİ

        Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamda da il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.

        EDİRNE, TEKİRDAĞ

        Edirne ve Tekirdağ Valilikleri de ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

        KARABÜK

        Karabük'te ormanlık alanlara girişlerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

        SAMSUN

        Samsun'da 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara vatandaşların girişinin yasaklandığı bildirildi.

        KİLİS

        Kilis'te 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı.
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        Haberler Güncel İstanbul'da ormana giriş yasağı uzatıldı mı 2021? Ormana giriş yasağı olan iller!
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