Meteoroloji'den Batı Karadeniz için sel baskını uyarısı: 15 saat boyunca çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Batı Karadeniz için sel uyarısında bulundu.
MGM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışa karşı tedbir çağrısı yapılarak şunlar kaydedildi:
"Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yarın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Kuvvetli yağışın ayrıca yarın gece saat 03.00-18.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK
Son değerlendirmelere göre serin ve yağışlı havanın gelecek günlerde ülkenin kuzey ve iç kesimlerini etkilemesinin beklendiği belirtildi. Doğu Karadeniz bölgesi için de yapılan uyarıda şunlar kaydedildi: