Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.09.2021 12:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2021 13:06
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Yeni Pazar Başkonsolosluğu açılışında önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Sırbistan'daki Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine bir video mesaj göndererek katıldı. Başkan Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu." şeklinde konuştu.

    FETÖ’yü Balkanlar’dan da söküp atacağız

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Türkiye Sırbistan ilişkilerinde katkıda bulunacaktır. Sırbistan ile işbirliğimiz her alanda gelişiyor. TİKA'larımız kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz.

    Hayata geçirilecek projeler Sancak'ın bölge ile bütünleşmesini sağlayacak.

    FETÖ İLE MÜCADELE
    FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Yeni Pazar Başkonsolosluğu açılışında önemli açıklamalar
        SON DAKİKA