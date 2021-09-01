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    • 01.09.2021 15:50
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    Dev projenin hizmete girmesine günler kaldı! Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor

    Türkiye'nin en büyük projelerinden olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının hizmete girmesine günler kaldı. 10 milyar TL'lik yatırımla gerçekleştirilen 393 kilometre uzunluğundaki projede son rötuşler yapılıyor.

    Dev proje hizmete giriyor! O mesafe 2 saate düşüyor

    Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin hizmete açılmasına günler kaldı. Yaklaşık 10 milyar lira maliyeti ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

    Proje kapsamında çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı Sivas-Balışeyh arasında test sürüşleri tamamlanmıştı. 393 kilometre uzunluğundaki dev proje de, çalışmaların tamamlandığı bölümde önümüzdeki günlerde seferlerin başlaması planlanıyor.



    Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının Sivas Garını ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde incelediler. Yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldılar.



        Proje güzergahında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas'ta olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Ayrıca projede; 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez yer alıyor.

        Çalışmalar sırasında; 108 milyon m3 kazı, 29 milyon m3 dolgu yapıldı. Projenin hayata geçmesi ile Sivas ile Ankara arasındaki raylı sistem ile ulaşım süresi 12 saatten 2 saate düşecek.

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        Dev proje hizmete giriyor! O mesafe 2 saate düşüyor
        Haberler Güncel Dev projenin hizmete girmesine günler kaldı! Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor
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