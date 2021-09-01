Balık avı yasağı kalktı mı? Balık av sezonu başladı mı, ne zaman sona erecek 2021?

BALIK YASAĞI - AV YASAĞI NEDEN İLAN EDİLİYOR?

Balık avı yasağı balık üremesinin zarar görmemesi için belirli peryotlarla ilan ediliyor. Balıkların üreme büyüme gibi dönemleri baz alınarak yılın belli dönemlerinde balıkları avlama yasağı getirilmektedir. Zengin balık popilasyonuna sahip olan ülkemiz yılın her döneminde tatlı ve tuzlu sularda yenilebilen balık türlerine ev sahipliği yapıyor.

Özellikle Karadeniz'e kıyı olan şehirlerimizde yerel halkın geçim kaynağı olan balıkçılık yılın belli dönemlerinde serbest hale getirilen avlanma sezonunda takalar haftalarca kısmetini aramak için engin denizlere açılır. Bu dönemlerde balık bolluğuna göre fiyatlar minimum seviyelere çekilirken kıtlık olması durumunda balık sofralardaki yerini alamayabilir. Bu dengenin oturtulabilmesi için balık popilasyonunun korunabilmesi için belirlenen tarihler arasında balıkçıların avlama yapabilmesi tarihler dışında ise avlama yapılmaması için bir dizi önlemler alınmaktadır.