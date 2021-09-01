Balık avı yasağı kalktı mı? Balık av sezonu başladı mı, ne zaman sona erecek 2021?

Balık av sezonu başladı mı? Sorusu binlerce balıkçı tarafından araştırılmaya başlandı. Balık avı yasağı balık üremesinin zarar görmemesi için belirli peryotlarla ilan ediliyor. Balıkların üreme büyüme gibi dönemleri baz alınarak yılın belli dönemlerinde balıkları avlama yasağı getirilmektedir. Eylül ayının gelmesiyle birlikte yurt genelindeki binlerce balıkçı av yasağının ne zaman sona ereceğini ve sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Balık avı yasağı kalktı mı? Balık av sezonu başladı mı, ne zaman sona erecek? İşte detaylar!
BALIK AV SEZONU BAŞLADI MI?
2021 yılının Nisan ayında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 1 Eylül itibariyle yasak kalktı. Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda da bir süredir balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarına 31 Ağustos'un öğle saatlerinde başladı.
Akşam saatlerinde Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda İstanbul Valiliği ve İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından açılış töreni ile sezon açıldı.
BALIK YASAĞI - AV YASAĞI NEDEN İLAN EDİLİYOR?
Balık avı yasağı balık üremesinin zarar görmemesi için belirli peryotlarla ilan ediliyor. Balıkların üreme büyüme gibi dönemleri baz alınarak yılın belli dönemlerinde balıkları avlama yasağı getirilmektedir. Zengin balık popilasyonuna sahip olan ülkemiz yılın her döneminde tatlı ve tuzlu sularda yenilebilen balık türlerine ev sahipliği yapıyor.
Özellikle Karadeniz'e kıyı olan şehirlerimizde yerel halkın geçim kaynağı olan balıkçılık yılın belli dönemlerinde serbest hale getirilen avlanma sezonunda takalar haftalarca kısmetini aramak için engin denizlere açılır. Bu dönemlerde balık bolluğuna göre fiyatlar minimum seviyelere çekilirken kıtlık olması durumunda balık sofralardaki yerini alamayabilir. Bu dengenin oturtulabilmesi için balık popilasyonunun korunabilmesi için belirlenen tarihler arasında balıkçıların avlama yapabilmesi tarihler dışında ise avlama yapılmaması için bir dizi önlemler alınmaktadır.