YKS üniversite 2. ve 3. tercih yerleştirme ne zaman, başladı mı? YKS 140 puan ne zaman tercih yapacak?

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME OLACAK!

2021-YKS neticelarına göre oluşturulan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan ya da kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar amacıyla bu yıla özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada uygulanabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 senelik ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 senelik lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin sonrasında boş kalan kontenjanlar amacıyla TYT ve AYT/YDT amacıyla gene 150/180 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle alakalı tercih ve netice tarihleri ÖSYM doğrultusundan ilan edilecek.