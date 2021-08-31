YKS üniversite 2. ve 3. tercih yerleştirme ne zaman, başladı mı? YKS 140 puan ne zaman tercih yapacak?

140 puan ne vakit tercih yapacak? YKS 2. ve 3. tercih ne vakit başlayacak? YKS ek tercihlerinin ne vakit başlayacağı vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. 140 puan alan öğrenciler tercih hakkının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Bilindiği üzere tercih gerçekleştirmek amacıyla puan barajı 140 puana düşürülmüştü. Peki, 140 puan ne vakit tercih yapacak? İşte YKS 2. ve 3. tercih ile ilgili merak edilen bilgiler… 140 puan alan adaylar YKS 2. ve 3. tercih devresinde tercih işlemlerini yapabilecek. YKS 2. tercih devresi şimdilik açıklanmadı. Tercih devresi açıklandığı takdirde takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz. Tahminlere göre ikinci yerleştirme devresinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
140 PUAN NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
140 puan alan adaylar YKS 2. ve 3. tercih devresinde tercih işlemlerini yapabilecek. YKS 2. tercih devresi şimdilik açıklanmadı. Tercih devresi açıklandığı takdirde takvim.com.tr sayyfalarından öğrenebilirsiniz. Tahminlere göre ikinci yerleştirme devresinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
İKİNCİ EK YERLEŞTİRME OLACAK!
2021-YKS neticelarına göre oluşturulan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan ya da kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar amacıyla bu yıla özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada uygulanabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 senelik ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 senelik lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin sonrasında boş kalan kontenjanlar amacıyla TYT ve AYT/YDT amacıyla gene 150/180 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle alakalı tercih ve netice tarihleri ÖSYM doğrultusundan ilan edilecek.