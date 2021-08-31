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    • 01.09.2021 08:42
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    YKS üniversite 2. ve 3. tercih yerleştirme ne zaman, başladı mı? YKS 140 puan ne zaman tercih yapacak?

    140 puan ne vakit tercih yapacak? YKS 2. ve 3. tercih ne vakit başlayacak? YKS üniversite tercihlerinin üzerinden uzun vakit geçmesiyle eş güdümlü gözler 2. ve 3. tercih devresine çevrildi. Baraj puanının 140'a düşürülmesiyle eş güdümlü, 140 puan alan binlerce öğrenci tercih işlemlerinde bulunabilecek. Peki; 140 puan ne vakit tercih yapacak? 140 puan alan adaylar YKS 2. ve 3. tercih devresinde tercih işlemlerini yapabilecek. YKS 2. tercih devresi şimdilik açıklanmadı. Tercih devresi açıklandığı takdirde takvim.com.tr sayyfalarından öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    YKS üniversite 2. ve 3. tercih ne zaman başlayacak? 140 puan ne zaman tercih yapacak?

    140 puan ne vakit tercih yapacak? YKS 2. ve 3. tercih ne vakit başlayacak? YKS ek tercihlerinin ne vakit başlayacağı vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. 140 puan alan öğrenciler tercih hakkının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Bilindiği üzere tercih gerçekleştirmek amacıyla puan barajı 140 puana düşürülmüştü. Peki, 140 puan ne vakit tercih yapacak? İşte YKS 2. ve 3. tercih ile ilgili merak edilen bilgiler… 140 puan alan adaylar YKS 2. ve 3. tercih devresinde tercih işlemlerini yapabilecek. YKS 2. tercih devresi şimdilik açıklanmadı. Tercih devresi açıklandığı takdirde takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz. Tahminlere göre ikinci yerleştirme devresinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

    140 PUAN NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

    140 puan alan adaylar YKS 2. ve 3. tercih devresinde tercih işlemlerini yapabilecek. YKS 2. tercih devresi şimdilik açıklanmadı. Tercih devresi açıklandığı takdirde takvim.com.tr sayyfalarından öğrenebilirsiniz. Tahminlere göre ikinci yerleştirme devresinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

    İKİNCİ EK YERLEŞTİRME OLACAK!

    2021-YKS neticelarına göre oluşturulan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan ya da kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar amacıyla bu yıla özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

    Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada uygulanabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 senelik ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 senelik lisans programlarını tercih edebilecek.

    Merkezi yerleştirmenin sonrasında boş kalan kontenjanlar amacıyla TYT ve AYT/YDT amacıyla gene 150/180 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle alakalı tercih ve netice tarihleri ÖSYM doğrultusundan ilan edilecek.

        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.

        Yükseköğretim programlarının 2021-YKS neticelarına göre oluşturulan genel yerleştirme sonucunda boş kalan ya da kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM doğrultusundan merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme amacıyla başvuramayacaktır.

        Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en ufak puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.

        Kesin kayıt sonucunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme amacıyla tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme amacıyla yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

        ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

        Üniversite yerleştirme sonuçları AİS öğrenme ekranı için TIKLAYINIZ

        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler 13 Eylül itibarıyla açılacak.

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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        Haberler Güncel YKS üniversite 2. ve 3. tercih yerleştirme ne zaman, başladı mı? YKS 140 puan ne zaman tercih yapacak?
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