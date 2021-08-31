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    Son dakika! sonuc.osym.gov.tr: ÖSYM YKS tercih sonuçları! YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? AİS öğrenme ekranı

    Son dakika! sonuc.osym.gov.tr: Üniversite tercih neticeleri sabah saatlerinden itibaren milyonlarca YKS adayının gündeminde. 5-20 Ağustos tarihlerinde seçimleri alınan YKS amacıyla incelemeler hızlandı. ÖSYM doğrultusundan son dakika YKS tercih neticeleri ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Peki YKS yerleştirme neticeleri duyuruldu mı? ÖSYM YKS tercih neticelerina nereden bakılır? İşte Üniversite yerleştirme neticeleri AİS öğrenme ekranı....

    Son dakika! ÖSYM YKS tercih sonuçları! YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

    İstedikleri üniversiteye yerleşme hayaliyle yanıp tutuşan YKS adayları için ÖSYM'den son dakika açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Sabah saatlerinde soluğu ÖSYM'nin sitesinde alan adaylar sık sık YKS sonuçlarının açıklaıp açıklanmadığını araştırıyor. Beklenen an geldi, nefesler tutuldu. Eylül ayında okulların açılmasına kısa bir süre kala YKS tercih sonuçlarından adayların hangi okul ve bölümlere yerleştiği öğrenilecek. Peki YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte Üniversite yerleştirme sonuçları AİS öğrenme ekranı....

    YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

    YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu. Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.'' ifadelerini kullandı. Dilerseniz YKS tercih sonuçları sorgulamasını aşağıdaki ÖSYM AİS ekranından yapabilirsiniz.

    ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

    YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

    Üniversite yerleştirme sonuçları AİS öğrenme ekranı için TIKLAYINIZ

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler 13 Eylül itibarıyla açılacak.

        YÖK'TEN AÇIKLAMA

        Yükseköğretim Kurulu, eylül ayına kısa süre kala yüz yüze eğitime dair duyuru yayımlamıştı. Buna göre; ''Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.
        Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ''Küresel Salgında Yeni Normalleşme'' çalışmaları yapılmıştır.

        Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

        2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

        Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.'' dendi.

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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        Haberler Güncel Son dakika! sonuc.osym.gov.tr: ÖSYM YKS tercih sonuçları! YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? AİS öğrenme ekranı
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