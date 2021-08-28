Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "Aranan Şahıs" olarak adli işlem yapılırken ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2-C, 46/2-G, 78/1-A ve 47/1-A maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetimi ise havadan görüntülendi.

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