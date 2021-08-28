Pazartesi resmi tatil mi? 30 Ağustos Pazartesi kargo, PTT, bankalar, hastane, noter, eczaneler açık mı 2021? Soruları vatandaşoın gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. Türk tarihinde önemli bir yeri bulunan 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazartesi günü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar bir yandan bu özel günün detaylarını araştırırken bir yandan da 30 Ağustos Pazartesi kargo, PTT, bankalar, hastane, noter, eczaneler açık mı 2021? Sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar!
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021'de pazartesi günü olacak. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.
30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2021?
Resmi tatiller arasında yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramında her sene olduğu gibi bu senede bankalar kapalı olacaktır. Yetkililerden yapılan açıklamada hafta sonundan dolayı vatandaşların bankadaki işlemlerini 27 Ağustos Cuma gününden halletmeleri ile ilgili bir uyarı yapıldı.