Pazartesi resmi tatil mi? 30 Ağustos Pazartesi kargo, PTT, bankalar, hastane, noter, eczaneler açık mı 2021?

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2021?

Resmi tatiller arasında yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramında her sene olduğu gibi bu senede bankalar kapalı olacaktır. Yetkililerden yapılan açıklamada hafta sonundan dolayı vatandaşların bankadaki işlemlerini 27 Ağustos Cuma gününden halletmeleri ile ilgili bir uyarı yapıldı.