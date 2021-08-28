Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sanatçı Nilgün Belgün'ün kendisine yönelttiği, "Ben COVID-19 geçirdim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi, 'yüklenmeyelim' dedi, 'Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklığınız var' diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?" sorusunu yanıtladı.