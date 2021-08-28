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    • 28.08.2021 22:21
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Nilgün Belgün'ün sorusu üzerine, dünyada yaygın uygulamaya göre, COVID-19 geçirip, antikor düzeyi yüksek olanların da koronavirüs aşısı olması gerektiğini söyledi. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sanatçı Nilgün Belgün'ün kendisine yönelttiği, "Ben COVID-19 geçirdim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi, 'yüklenmeyelim' dedi, 'Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklığınız var' diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?" sorusunu yanıtladı.



    Bakan Koca, şunları söyledi:

    "Sn. Nilgün hanım, sorunuz önemli. COVID-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet. Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz."



    TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ
    Ünlü oyuncu Belgün, Bakan Koca'nın cevabı sonrası teşekkürlerini iletti. Belgün ''Çok teşekkür ederim Sn Bakanım aşımı hemen olacağım' mesajını paylaştı.
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı
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