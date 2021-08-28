30 Ağustos 2021 hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? 30 Ağustos hastaneler çalışıyor mu?

30 Ağustos hastaneler açık mı? 30 Ağustos hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Resmi tatillerde hastanelerin açık olup olmadığı vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastaneye gitmeden önce randevu almak isteyen kişiler 30 Ağustos hastaneler açık mı sorusunun cevabını merak ediyor.
30 AĞUSTOS HASTANELER AÇIK MI?
Hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanıda hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.
30 AĞUSTOS 1922'DE NELER OLDU?
Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durdurulan düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı.
Başkomutan Mustafa Kemal, 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak), Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ile muharebeyi yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de yerini aldı.
Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında Türk askeri, sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçip Tınaztepe'yi ele geçirdi ve Belentepe ile Kalecik Sivrisi'nden düşmanı uzaklaştırdı.
Taarruzun ilk gününde 1. Ordu birlikleri, Büyük Kaleciktepe ile Çiğiltepe arasında 15 kilometrelik alanda, düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 5'inci Süvari Kolordusu, düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu, 2'nci Ordu ise cephede tespit görevini aksatmadan sürdürdü.