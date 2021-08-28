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    30 Ağustos 2021 hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? 30 Ağustos hastaneler çalışıyor mu?

    30 Ağustos hastaneler açık mı? 30 Ağustos hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? 30 Ağustos hastaneler açık mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hastanelerin çalışıp çalışmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Resmi tatillerde hastanelerin açık olup olmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 30 Ağustos hastaneler açık mı?

    takvim.com.tr
    30 Ağustos 2021 hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? 30 Ağustos hastaneler çalışıyor mu?

    30 Ağustos hastaneler açık mı? 30 Ağustos hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Resmi tatillerde hastanelerin açık olup olmadığı vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastaneye gitmeden önce randevu almak isteyen kişiler 30 Ağustos hastaneler açık mı sorusunun cevabını merak ediyor.

    30 AĞUSTOS HASTANELER AÇIK MI?

    Hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanıda hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.

    30 AĞUSTOS 1922'DE NELER OLDU?

    Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durdurulan düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı.

    Başkomutan Mustafa Kemal, 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak), Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ile muharebeyi yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de yerini aldı.

    Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında Türk askeri, sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçip Tınaztepe'yi ele geçirdi ve Belentepe ile Kalecik Sivrisi'nden düşmanı uzaklaştırdı.

    Taarruzun ilk gününde 1. Ordu birlikleri, Büyük Kaleciktepe ile Çiğiltepe arasında 15 kilometrelik alanda, düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 5'inci Süvari Kolordusu, düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu, 2'nci Ordu ise cephede tespit görevini aksatmadan sürdürdü.

        Türk ordusu, 27 Ağustos sabahı yine bütün cephelerde yeniden taarruza geçti ve aynı gün Afyonkarahisar, 8'inci Tümen tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta başarıyla sürdürülen taarruz, düşmanın 5'inci tümeninin etkisiz kılınmasıyla neticelendi. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasında hemfikir oldu ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için gerekli önlemler alındı.

        Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk Ordusu'nun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında şimdi belde olan Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi.

        Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etti. Kızıltaş deresi bölgesinde açık kalan alandan bazı Yunan birlikleri, General Trikopis, General Diyenis ve birçok Yunan komutanı kaçtı.

        Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle noktalandı.
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        Haberler Güncel 30 Ağustos 2021 hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? 30 Ağustos hastaneler çalışıyor mu?
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