Son dakika bilgisi olarak MGN Kargo'nun siber saldırıya uğradığı duyuruldu. Kargo şirketi müşterilerine ait şifrelerin ele geçirilmesiyle bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgileri sıldırıldı. Türkiye'nin en çok kullanılan kargo şirketlerinden MNG Kargo'nun saldırıya uğradığı açıklamalarının ardından MNG Kargo hacklendi mi? MNG Kargo kimin? soruları sıklıkla aratılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

MNG KARGI HACKLENDİ Mİ?

Şirket, durumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirerek, kargo alıcılarına ait ad, soyad, adres ve telefon numaraların ele geçirildiğini ifade etti.

Şirketin açıklamasında ihlalin veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servisi üzerinden, kurumsal müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklandığı söylendi. Siber saldırının kurumsal müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişen kişi veya kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğu ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü belirtildi.

15 Ağustos'ta veri sorumlusunun kurumsal bir müşterisinden gelen sözlü bildirim sonucunda aynı gün içinde sızma testi çalışmasına başlandığı, incelemeler sonucunda 23 Ağustos'ta ihlalin tespit edildiği dile getirildi.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Twitter'da binlerce kullanıcı #MNGKargo etiketiyle esprili paylaşımlarda bulundu. Kullanıcılar siber saldırı açıklamasını tiiye aldı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

MNG KARGO KİMİN?

2003 yılında MNG Holding iştiraki olarak kurulan MNG Kargo'nun kurucu genel müdürü Aslan Kut'tur. MNG Kargo'nun 871 şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 26 aktarma merkezi, 15 bölge müdürlüğü, 8000'i aşkın çalışanı, 2400'den fazla kara taşıma aracı ve 6 uçağıyla hizmet vermektedir.